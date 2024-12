Quotidiano.net - La guerra del gas. Mosca alla Moldavia: stop alle forniture. Kiev si rifà su Bratislava

Più che un Capodanno con il botto, si rischia il Capodanno al gelo. La Russia torna a ricattare l’Unione Europea o chi ne potrebbe fare parte un giorno con l’arma più potente che possiede: il gas. Gazprom, il gigante energetico russo e per molti il vero ministero degli Esteri di, ha annunciato che dal 1° gennaio taglierà le scorte di oro blu. La motivazione ufficiale sono debiti non pagati sullepassate. Secondo i calcoli del Cremlino, Chisinau dovrebbe 709 milioni di dollari. Una cifra esagerata, secondo la, che fissa il debito a 8 milioni di dollari. Oltredifferenza di debito, c’è anche una motivazione politica. Tecnicamente, laha una regione separatista, la Transnistria, molto vicina ae che non ha mai pagato per il gas ricevuto dFederazione Russa.