La Carrarese è a caccia del sorpasso Mignani | Ma noi siamo sul pezzo

Inizia oggi il girone di ritorno col Cesena impegnato nell’ultima trasferta dell’anno contro la, appena un punto sotto in classifica, stessa vitalità, aggressività e campo in sintetico. Sinora il Cavalluccio in trasferta ha mostrato un pessimo volto conquistando solo 5 punti mentre gli apuani allo Stadio dei Marmi hanno conquistato persino più punti dei romagnoli al Manuzzi. Un momentaccio per il Cesena che ha perso immeritatamente il confronto con la Cremonese in casa, viene da 5 sconfitte nelle ultime 6 gare (compresa quella di Coppa Italia con l’Atalanta) ed è orfana del suo bomber Shpendi. "Se si guardano i risultati delle ultime due partite sicuramente non ci gira bene, io però devo andare oltre il risultato, vedere ciò che la squadra fa. Sembrerò un matto ma con la Cremonese ho visto una squadra viva e di sostanza, ha saputo soffrire, è stata in partita fino alla fine.