Incidente mortale donna travolta in mezzo alla strada…

FERENTINO – Una tragica fatalità si è consumata nella serata di ieri sulla Casilina, nei pressi del complesso termale “Pompeo”. Unadi 60 anni, residente a Ferentino, è stata investita mentre attraversava a piedi la strada. Il conducente dell’auto, una Mini, si è immediatamente fermato per prestare i primi soccorsi, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano.Nonostante l’intervento tempestivo del personale sanitario dell’Ares 118, per lanon c’è stato nulla da fare. Le forze dell’ordine sono tuttora al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’.Dalle prime ricostruzioni, sembra che la vittima stesse attraversando la strada poco illuminata intorno alle 20, orario in cui la visibilità è particolarmente ridotta. L’impatto con la Mini, guidata da un uomo anch’egli residente a Ferentino, è stato inevitabile.