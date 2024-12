Quifinanza.it - Il miglior prosecco per brindare a Capodanno sotto i 20 euro: i premiati da Gambero Rosso

Con ilormai alle porte, c’è chi cerca ilperfetto per, e chi è sempre alla ricerca di una bottiglia che coniughi qualità e prezzo.Ebbene, se siete alla ricerca di unda gustare senza spendere troppo, i Tre Bicchieri assegnati dasono una garanzia. Ecco iche non superano i 20.Valdobbiadene Extra Dry Molera 2023 – Bisol1542 (dai 10 ai 20)Con il suo bouquet delicato che alterna frutta matura e note floreali, il Molera è una delle bottiglie più fresche e bilanciate della selezione. Le bollicine sapide, l’acidità perfetta e la dolcezza contenuta lo rendono ideale per un brindisi in grande stile senza compromettere il budget.Conegliano Valdobbiadene Rive di Ogliano Extra Brut 2023 – BiancaVigna (dai 15 ai 20)Questoconquista per la sua eleganza, riuscendo a mantenere l’immediatezza tipica delle bollicine italiane, ma con una finezza e una tensione che lo rendono perfetto per ogni occasione.