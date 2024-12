Ilrestodelcarlino.it - Il cuore della città Musica, presepi e donazioni

Fra tradizione e solidarietà si moltiplicano, in questi giorni, le iniziative natalizie. Nel giorno di Santo Stefano il Villa Romiti ha ospitato il concerto di Natale, giunto alla sua 23ª edizione. Il concerto è stato come ogni anno organizzato da volontariparrocchia di Santa Maria del Voto e dell’oratorio San Filippo Neri, in collaborazione con il comitato di quartiere e con il patrocinio del Comune. La performance degli artisti è stata molto applaudita dal numeroso pubblico presente. La parola d’ordine dell’evento è stata ‘amicizia’: il ricavato (l’ingresso era a offerta libera), tramite la Caritas, verrà devoluto a sostegno delle famiglie dei quartieri Villanova e San Benedetto, colpite dall’alluvione di settembre. Si è rinnovata anche quest’anno la tradizione che vede Confartigianato e Coldiretti donare al vescovo di Forlì-Bertinoro, Livio Corazza, un nuovo personaggio del presepe.