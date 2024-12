Ilfattoquotidiano.it - “Ho scoperto che mio marito mi tradisce da 10 anni e ha speso tutti i nostri risparmi per le sue amanti. Il mio conto in banca è vuoto”: la lettera di una moglie tradita al Daily Mail

“Un anno fa hoche miomi tradiva con più donne da oltre diecie che per mantenere due di loro ha svuotato il nostroin. Ha inviatoalle suein un altro Paese e adesso non mi resta più niente”. Inizia così lastraziante di una, pubblicata sul, che racconta il dolore e la disperazione di una vita distrutta.La donna, che ha scelto di rimanere anonima, spiega di aver deciso di far finta di nulla e restare nel matrimonio per il bene dei figli, due dei quali disabili. Ma a un anno di distanza dalla scoperta del tradimento, la situazione è insostenibile: “Sto ancora lottando. Anzi, mi sento peggio”, confessa nella. “Dormo a malapena e ho sviluppato un’ansia grave. Non ho nessuno con cui parlare di questo perché mi vergogno e mi sento umiliata per quello che ha fatto alla nostra famiglia”.