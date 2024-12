Egitto, squalo uccide turista italiano

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

16.18 Unè stato ucciso e un altro ferito nell'attacco di unoa Marsa Alam sul Mar Rosso. La notizia è stata confermata dalla Farnesina. Le autorità egiziane hanno specificato che l'aggressione è avvenuta in acque profonde e al di fuori dell'area balneabile e hanno ordinato la formazione di un comitato urgente in coordinamento con il Governatorato del Mar Rosso per determinare le cause dell'incidente. Il ferito è stato ricoverato in ospedale. Il ministero dell'Ambiente ha deciso la chiusura dell'area.