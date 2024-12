Ilfattoquotidiano.it - È morta Dayle Haddon: “Uccisa da una fuga di monossido di carbonio”. L’attrice è stata trovata senza vita a casa del genero

Un nemico invisibile e inodore, ildi, ha spento ladi, attrice e modella canadese che ha incantato il mondo con la sua bellezza e il suo talento. A 76 anni,nelladel, Marc Blucas, noto per il suo ruolo nella serie “Buffy l’ammazzavampiri”.La tragedia si è consumata a Solebury, in Pennsylvania, nella villetta di Blucas: “Le indagini preliminari indicano che l’impianto di riscaldamento ha funzionato male, rilascianto una grande quantità didiall’interno della”, ha dichiarato il sergente Jonathan Koretzky alla CBS News. Non è ancora chiaro se Blucas fosse presente al momento del decesso. Oltre a, anche un uomo di 76 anni, la cui identità non èrivelata, è stato ricoverato per intossicazione dadi