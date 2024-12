Cityrumors.it - Date pagamento pensioni gennaio: cambiano i giorni degli accrediti

Leggi su Cityrumors.it

Ci saranno delle novità in merito aldelleprevisto per il mese di, ecco comeNel 2025 ci saranno numerose novità in merito alla pensione. La Riforma prevista per il prossimo anno, oltre ad alcune conferme, presenta dei cambiamenti che andranno anche a toccare il tema dei requisiti, mantenendo l’obiettivo di tenere il pensionamento flessibile, nonostante rischiano di essere penalizzati i dipendenti pubblici.-Cityrumors.itA restare invariati sono i requisiti per la pensione di vecchiaia, che non prevederà adeguamenti di vita nel 2026, ma anche i requisiti nelleanticipate. Quest’ultime, però, infliggeranno delle penalizzazioni per i lavoratori del settore pubblico che vi aderiscono.