Bergamonews.it - Da uno studio finanziato da Sorint.lab: poche le donne nel settore IT a causa degli stereotipi di genere

Leggi su Bergamonews.it

Da unoda.lab emerge come siano ancoralenelIT (Tecnologie informatiche). Laè da ricercare neglidi. L’azienda di Grassobbio ha avviato una collaborazione con l’UniversitàStudi di Padova, finanziando il dottorato di ricerca di Costanza Padova, per approfondire le cause del Gender Gap nelIT perché “la parità dinon è solo un ideale, ma una priorità”.Il fenomeno della scarsa presenza femminile nelinformatico è al centro del progetto di ricerca triennale “Gender Gap in the IT field”. “L’obiettivo di questo-spiega l’azienda di Grassobbio- è esplorare come stimolare un interesse equo per l’informatica tra bambini e bambine, promuovendo l’introduzione di questa materia già nelle scuole primarie”.