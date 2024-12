Ilgiorno.it - Coppia picchiata e presa a sprangate da alcuni ultrà del Cremonese: “Stavamo riprendendo i loro vandalismi”

Cremona – Unaè stata aggredita domenica pomeriggio dadellavicino alla propria abitazione, nei pressi dello stadio Giovanni Zini. La donna è stata colpita da una manganellata e l’uomo da una sprangata e da un pugno in pieno volto: i due, entrambi residenti in città, stavano filmando con lo smartphone gli atti vandalici dei tifosi, peraltro incappucciati, quando sono stati visti dal gruppo di facinorosi e attaccati. Tutto è successo poco prima del derby con il Brescia, durante gli scontri che sono avvenuti tra le due tifoserie. “Siamo scesi in strada – hanno raccontato le due vittime – perché lanciavano petardi e temevamo danneggiassero la nostra auto. Quando hanno visto checi hanno aggredito”. Soccorsi dal personale sanitario, sono ancora sotto choc e domani presenteranno denuncia all’autorità giudiziaria.