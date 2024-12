Basket Serie A 2024 25 | vincono Olimpia Milano e Virtus Bologna secondo ko per Trento

Leggi su Sportface.it

Vittoria importante per l'nella tredicesima giornata della/2025 di. La formazione di coach Ettore Messina si è infatti imposta 89-79 sul campo della Nutribullet Treviso, squadra in forma e reduce da cinque successi nelle ultime sei partite. Gara sempre in controllo per l', che dopo una sfuriata di Shields con 5/5 da tre nel primo quarto ha preso in mano il comando delle operazioni e ha condotto per tutto l'arco dei 40?. I veneti hanno provato a rientrare trascinati da Bowman, ma sono sempre stati respinti dalla formazione ospite che nell'ultimo quarto ha amministrato il vantaggio. Top scorer dell'incontro è Shavon Shields con 26 punti (6/7 da tre), seguito da Mirotic con 12; in doppia cifra anche LeDay con 11 e Flaccadori e Bolmaro con 10 punti ciascuno.