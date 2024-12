Calciomercato.it - Atalanta, Gasperini chiede rinforzi: “Retegui out in Supercoppa, in attacco siamo pochi”. E loda la Lazio

Leggi su Calciomercato.it

Il tecnico della Dea commenta il pareggio agguantato nel finale all’Olimpico grazie a Brescianini che restituisce la vetta solitariaL’acciuffa il pareggio in casa dellanel finale grazie a un gol di Brescianini che vale un punto utile per tornare da sola in vetta alla classifica, con una partita in più rispetto all’Inter che ora è a -1. Un primo tempo dominato dalla squadra di Baroni, poi la panchina ha ribaltato tutto.(LaPresse) – calciomercato.itNel postpartita ha parlato il tecnico della Dea Gian Pieroin conferenza stampa:Su Zaniolo. “Lui è un giocatore che sta dando delle risposte migliore di gara in gara, ultimamente viee impiegatocostantemente anche se non ancora dall’inizio ma è un giocatore sicuramente in crescita. E stato determinante col gol alla Roma e poi al Cagliari, un assist, il suo ingresso comincia a essere pesante e determinante, quindi sta crescenmdo, anche atleticamente.