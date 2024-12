Anticipazionitv.it - Alessandro Basciano e il dramma di sua figlia: denunciata Sophie Codegoni

Leggi su Anticipazionitv.it

, ex volto noto del mondo televisivo, continua a denunciare pubblicamente il difficile rapporto con la madre di sua. Il Natale appena trascorso ha acuito il dolore per l’assenza della piccola Celine Blue, di cuilamenta di non avere notizie. Tra denunce legali e accorati appelli sui social, il padre si affida alla giustizia, ma la situazione resta tesa e complessa. Scopriamo cosa ha fattoe cosa ha voluto raccontare in merito ai comportamenti della mamma di sua.Un Natale senza abbracci: il dolore diNelle giornate festive,ha condiviso sui social il suo stato d’animo. “Spero che tu stia bene il tuo papà ti ama tanto . buone feste,” ha scritto, accompagnando le parole con uno sfondo nero.