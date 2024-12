Inter-news.it - Zappa: «Abbiamo dato il massimo. Testa al Monza»

Archiviata la sconfitta contro l’Inter, il difensore del Cagliari, Gabriele, ha parlato in conferenza stampa.METÀ – Gabriele, ex Inter, al termine della gara contro i nerazzurri, ha parlato in conferenza stampa. Queste le parole del difensore del Cagliari: «Non è un bel momento, arriviamo da quattro sconfitte di fila. La cosa che fa ben sperare è cheperso giocando sempre.fatto delle buone prestazioni, oggispeso tanto a livello fisico e dopo il primo gol non siamo riusciti a reagire. Non è facile trovare un modo per uscire, dobbiamo continuare a lavorare e a stare sul pezzo. Il passato è ormai an, pensiamo ale cerchiamo di portare a casa più punti. Eravamo tutti un po’ tristi nello spogliatoio, forse che siamo stati bravi nel primo tempo poispeso tanto contro la squadra più forte del campionato secondo me.