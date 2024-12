Ilrestodelcarlino.it - Uglietti passa alla consolle

Il ritratto della felicità, espressione perfetta di una squadra che viaggia sulla stessa frequenza anche fuori dal campo. Lorenzogiovedì sera ha esordito nelle vesti di disck jockey nel tempio dei vinili, al "Riff" locale glamour di piazza San Prospero, e a fare il tifo per lui c’erano tanti compagni di squadra e coach Priftis. Il play/guardia biancorosso è un grande conoscitore di musica e ha saputo ricreare un’atmosfera perfetta sotto lo sguardo attento e divertito di mostri sacri come il super dj Benny Benassi e Fabio Volo, soci vip del cocktail wine restaurant assieme all’imprenditore Ezio Burani che ha lanciato l’idea per una serata speciale con tanti appassionati di basket.si è quindi messo in gioco, ha portato i dischi della propria curatissima collezione e ha dimostrato di essere versatile anche lontano dal parquet, tanto da coinvolgere perfino i ragazzi solitamente più riservati come Winston e Barford.