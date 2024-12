Oasport.it - Tournée 4 Trampolini oggi in tv: orari qualificazioni Oberstdorf, programma, streaming, startlist

Comincia ufficialmente quest’con ledila 73ma edizione delladei Quattro. Il Schattenbergschanze ospita come di consueto il primo atto della kermesse, che proseguirà poi nei prossimi giorni tra Germania e Austria con gli appuntamenti di Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck e Bischofshofen per assegnare l’ambita Aquila d’Oro.I favoriti della vigilia per la classifica generale dellapossono iniziare a scaldare i motoricon il salto di qualificazione che stabilirà gli accoppiamenti del KO System in vista della gara di domani, quando si comincerà veramente a fare sul serio. Presenti due italiani, Alex Insam e Francesco Cecon, entrambi a caccia del pass per la prima competizione del Vierschanzentournee.Guarda ladei 4su DAZN.