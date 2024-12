Ilrestodelcarlino.it - "Sostituiamo le piante pericolose. Ecco la verità sul piano del verde"

cadute con il maltempo, 74 alberi a rischio, 137 nuovi arbusti in arrivo: la situazione delcittadino nel comune piceno è finalmente al vaglio dell’Amministrazione. Proprio per approfondire queste tematiche nella mattinata di ieri si è tenuta la Commissione ambiente e politiche giovanili. "E’ stata l’occasione per fare chiarezza su un tema, quello del, al centro del dibattito negli ultimi giorni – ha commentato il sindaco Marco Fioravanti –. Alla presenza dell’agronomo Agostino Agostini, sono state ripercorse le principali vicende degli ultimi anni legate alurbano: dalle forti nevicate del 2017, che causarono la caduta di alcune, fino ad arrivare ai vari incontri pubblici con associazioni di categoria ed esperti di settore. Un percorso che, nel corso degli anni, ha portato al censimento delle oltre 5milapresenti sul territorio comunale.