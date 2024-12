Siamo in un momento difficile dice Dunk dopo un pareggio frustrante

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-27 23:29:00 Breaking news:Il capitano del Brighton Lewisafferma che la sua squadra “è in una zonaessere stata costretta a unda parte del Brentford.La squadra di casa ha avuto la maggior parte del gioco e 24 tiri in porta, ma non è riuscita a trovare un modo per superare Mark Flekken o il suo sostituto Hakon Valdimaon nella porta del Brentford.Julio Enciso ha dato il tono nei primi minuti quando ha tirato un tiro dai legniche il passaggio di Flekken era stato intercettato.FT: Dobbiamo accontentarci di un altro punto. 0-0 #BHABRE // #BHAFC pic.twitter.com/k027xD3X6S— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) 27mbre 2024Il portiere del Brentford ha poi effettuato belle parate su Matt O’Riley e Kaoru Mitoma prima di infortunarsi all’inguine.