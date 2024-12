Si arrampica dalla fidanzata e muore

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

19.22 Tragedia alle prime ore del mattino a Cagliari. Un tedesco di 32 anni, fidanzato con una ragazza sarda è precipitato dal 4° piano del palazzo in cui vive al 6° piano, la giovane. I due fidanzati avrebbero litigato, lei avrebbe invitato il giovane, residente in Svizzera a lasciare la casa. Lui,però, non si è arreso. Così,dopo gli inutili tentativi di farsi aprire la porta è sceso al piano terra decidendo dirsi sulla grondaia del palazzo. Tentando di raggiungere il 6° piano ha perso l'equilibrio morendo sul colpo.