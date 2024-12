Lanazione.it - Notte di Capodanno in piazza con i dj e Valentina Tomei

L’anno nuovo a Orbetello si aspetta inEroe dei due mondi tra vecchi amici che tornano e tante novità: il 31 dicembre alle 22.30 inizia la festa con il dj set di Leo Tolu e del colombiano Smerling Delgado, presentati dalla speaker radiofonica, conduttrice e cantante. Festa dipromossa dal Comune e dalla Proloco Lagunare. "Un appuntamento che non poteva mancare nel calendario dei festeggiamenti – dice l’assessora Maddalena Ottali –. Quello delè un evento molto apprezzato che, oltre a intrattenimento di qualità, offre un momento di condivisione in allegria e spensieratezza. Ringrazio come sempre la Proloco per l’organizzazione, la collaborazione con il mio assessorato e con gli uffici per poter preparare al meglio in ogni occasione gli eventi pubblici".