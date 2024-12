Quotidiano.net - Morte di Francesca Ianni: c’è un indagato per la tragedia dell’albero caduto a Roma

, 28 dicembre 2024 – C’è unnel procedimento aperto in relazione al crollo di un albero ache lo scorso 23 dicembre ha causato ladi, insegnante di fisica di 45 anni. Secondo quanto riportato da La Repubblica, il nome segnato nel registro degli indagati è quello di un responsabile del Servizio giardini diCapitale. I magistrati di piazzale Clodio hanno deciso di aprire un fascicolo immediatamente dopo i fatti, avvenuti in un parco in zona colli Aniene. Il reato ipotizzato è quello di omicidio colposo. Agli accertamenti stanno partecipando anche i carabinieri forestali, con il compito di analizzare l'intera area del parco di via Cesare Massino così da ricostruire le cause del crollo del pioppo e verificare eventuali responsabilità nella manutenzione degli alberi.