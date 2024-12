Lettera43.it - Morta l’attrice Olivia Hussey, fu la Giulietta di Franco Zeffirelli: aveva 73 anni

Leggi su Lettera43.it

È scomparsa a 73, attrice britca nata a Buenos Aires e conosciuta in tutto il mondo per il ruolo dinell’iconico Romeo edi, pellicola che le valse un Golden Globe nel 1968. La notizia della sua morte è stata diffusa dalla famiglia con una dichiarazione sui social: «era una persona straordinaria i cui calore, saggezza e pura gentilezza hanno toccato la vita di tutti coloro che la conoscevano».solo 15quando interpretòal fianco di Leonard Whiting in un adattamento che conquistò anche un Oscar.Leonard Whiting (a destra) e(a sinistra), protagonisti di Romeo edi(Ansa).Gli altri successi e la causa intentata a Paramount nel 2023Nel 2023intentò una causa insieme a Whiting contro la Paramount, lo studio cheprodotto Romeo e, accusato di abusi su minori per una scena di nudo girata quando entrambi gli attori erano adolescenti.