Mistermovie.it - Mister Movie | Capodanno 2025 in Musica su Canale 5: Anticipazioni Scaletta e Cantanti in Diretta da Catania

Leggi su Mistermovie.it

Martedì 31 dicembre,5 accoglierà ilcon “in”, uno straordinario evento live condotto da Federica Panicucci e Fabio Rovazzi nella splendida Piazza Duomo di. Una serata ricca di, emozioni e ospiti d’eccezione, perfetta per festeggiare l’arrivo del nuovo anno.Mediaset in Piazza Duomo aLa suggestiva cornice barocca di Piazza Duomo afarà da palcoscenico a uno spettacolo unico, capace di unire tradizione e modernità. Subito dopo il tradizionale discorso di fine anno del Presidente della Repubblica, la serata prenderà il via con un’esplosione di energia e. La regia sarà affidata a Luigi Antonini, che garantirà un’esperienza visiva e sonora all’altezza dell’occasione.Federica Panicucci e Fabio Rovazzi: Una Conduzione VersatileLa coppia alla conduzione, Federica Panicucci e Fabio Rovazzi, promette di portare sul palco una combinazione perfetta di eleganza e ironia.