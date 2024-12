Ilrestodelcarlino.it - Meachum Clarke. Potenza e spirito dei canti gospel

Fano Jazz Network si appresta a chiudere il sipario sul suo ricchissimo cartellone di eventi 2024, con un doppio appuntamento musicale che non è solo un concerto, ma una vera e propria festa della musica che celebra la tradizionee le sue radici, unendo il pubblico in un’esperienza unica di gioia e spiritualità. Con la sua voce potente e il suo carisma, l’artista di punta delcontemporaneo che risponde al nome di, guiderà la sua compagnia in una performance che promette di lasciare il segno, con un mix di improvvisazione, tradizione e innovazione che stasera alle 21 ispirerà il pubblico del Teatro della Fortuna di Fano per replicare domani sera al Teatro Astra di Gabicce Mare.è un artista di grande rilievo nel panorama musicale americano, conosciuto per la sua energia e creatività.