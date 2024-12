Ilfattoquotidiano.it - Lutto per i Vigili del fuoco di Milano, morto in un incidente stradale il capo reparto Filippo Masi

per ideldi. Il, 59 anni, èin un. “Siamo sconvolti per quanto accaduto e ci stringiamo con sincero affetto ai familiari” dice Calogero Turturici, comandante deideldi, che aveva terminato il turno nella sede centrale di via Messina e stava rientrando a casa, è rimasto coinvolto in un tamponamento con quattro auto avvenuto venerdì intorno alle 20.30. Il vigile era in sella alla propria moto la SS11 nel tratto Molino Dorino-Cornaredo.Inutili i tentativi di rianimarlo da parte di un collega accorso sul luogo dell’qualche minuto dopo. La Poliziasta indagando per stabilire la dinamica dell’e soprattutto le cause della morte del nostro collega., che aveva due figli, “stava concludendo la carriera con la professionalità e umanità che lo ha sempre distinto.