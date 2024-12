Inter-news.it - L’Inter anti Cagliari è fatta: l’ultimo undici dell’anno di Inzaghi!

ha ormai sceltoche andrà ad affrontare tra poche ore il. Scelte praticamente confermate, con un solo cambio rispetto alla sfida col Como. La probabile formazione del.ULTIME –-Inter in programma oggi alle 18.00 all’Unipol Domus. I nerazzurri vanno a caccia della vittoria per chiudere bene l’anno e proiettarsi nel migliore dei modi verso la Supercoppa Italiana a Riad. Simoneha praticamente scelto l’titolare, con un solo cambio rispetto alla vittoria contro il Como. Il cambio è ovviamente in difesa, con il rientro di Stefan de Vrij al posto di Carlos Augusto. Alessandro Bastoni, che lunedì aveva giocato da centrale, potrà dunque ritornare nella sua posizione naturale di braccetto mancino. Assente Matteo Darmian, così a destra come laterale tutta fascia ci sarà ancora Denzel Dumfries.