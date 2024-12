Inter-news.it - Inzaghi: «Lautaro Martinez non sarà mai un problema! Ora Supercoppa»

: è stato intercettato al termine di Cagliari-Inter, partita andata in scena all’Unipol Domus che chiude in bellezza il 2024 nerazzurro con una vittoria per 3-0. Ecco tutte le dichiarazioni rilasciate a DAZN dall’allenatore interistaGUARDARE AVANTI – Simoneha parlato così dopo Cagliari-Inter: «Tanti gol nei secondi tempi? Chiaramente i numeri sono importanti però a fine primo tempo abbiamo fatto i complimenti alla squadra perché abbiamo trovato una squadra organizzata, tenace. Non era semplice vincere qui, il Cagliari aveva perso le ultime tre partite dove non avrebbe meritato. Abbiamo trovato una squadra ferita ma viva, abbiamo dovuto fare un’ottima prestazione di squadra. Nel primo tempo abbiamo fatto abbastanza bene, non siamo riusciti a fare gol. Nel secondo tempo abbiamo voluto questa vittoria ottenendola con grande sacrificio.