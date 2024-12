Lettera43.it - Immigrazione, il pericoloso laboratorio Usa che piace alle destre europee

Alla vigilia del suo ritorno alla Casa Bianca, Donald Trump non lascia dubbi sulla sua agenda migratoria: deportazioni di massa, detenzioni collettive e la trasformazione di famiglie disperate in strumenti di propaganda. Se il primo mandato era stato segnato dall’orrore delle gabbie per bambini, il nuovo piano promette di superare i limiti della crudeltà, testando la tolleranza degli Stati Uniti verso una strategia che combina disumanizzazione e spettacolo. Ma mentre l’America si prepara a osservare l’esito di questa politica “shock and awe”, l’Europa, e in particolare Giorgia Meloni, potrebbe trovare in Trump un modello sinistro.Donald Trump (Getty Images).Richiedere asilo diventerà praticamente impossibile Il border czar designato, Tom Homan, ha delineato i contorni del piano: intere famiglie detenute in tende, bambini nati negli Stati Uniti costretti a scegliere tra rimanere soli o seguire i genitori deportati, e raid mirati nelle case e nei luoghi di lavoro per rastrellare migranti privi di documenti.