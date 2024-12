Anteprima24.it - FOTO/ Concertone di fine anno: c’è già il palco di Coez

Tempo di lettura: 2 minutiMentre al Comune di Avellino si alimenta una crisi amministrativa il cui esisto ancora è indefinito ma, in un modo o nell’altro, ceramente non indolore per la città, lungo Corso Vittorio Emanuele è in via di allestimento ilper ildi. con l’esibizione diAll’altezza della Villa Comunale guardando verso Piazza Libertà, l’evento comincerà intorno alle 23:30 con un momento di animazione. Seguirle performance del rapper “LeOne”, quindi l’esibizione del cantautore “Indie” originario di Nocera Inferiore. La conclusione della notte più lunga dell’sarà affidata al dj set.Oltre 3.000 persone sono attese ad Avellino, almeno stando a quanto emerso della riunione della Commissione comunale per la gestione degli spettacoli pubblici, presieduta dal vice comandante della Municipale, Mimmo Sullo.