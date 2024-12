Anteprima24.it - Forza Italia chiude l’anno, Martusciello lancia l’ultimatum: “O si cambia o si muore”

Tempo di lettura: 4 minuti“Il 2025 sarà un anno straordinario e fondamentale. O sio si” . Brindisi di saluto e di auguri questa sera all’Antum Hotel per, la cui la testa è comunque rivolta ben oltre il Capodanno: si pensa alla delicata sfida delle Regionali per la quale sono in ballo interessi politici enormi e per la cui disfida le armi sono già affilate da mesi anche contro gli altri esponenti del centrodestra in particolare per la scelta del candidato unitario. Parole nette e chiare quelle che Fulvio, capogruppo del partito al Parlamento Europeo e coordinatore regionale in Campania, ha pronunciato avendo accanto Francesco Maria Rubano, deputato e sindaco di Puglianello.per la partita alle regionali ha precisato: “Il sottoscritto con i nostri alleati Edmondo Cirielli e Giampiero Zinzi abbiamo dato la disponibilità a candidarsi alla guida della coalizione, ma la decisione finale spetta ai segretari nazionali.