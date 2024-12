Pianetamilan.it - Ex Milan – André Silva, futuro incerto: Tigres e Rayo Vallecano alla finestra

Leggi su Pianetamilan.it

Dopo un percorso altalenante tra i top club europei,potrebbe essere pronto a cambiare orizzonti. L’attaccante portoghese, esploso nel Porto e acquistato dalnel 2017 per 38 milioni di euro, non ha mai mantenuto le aspettative che lo circondavano. Dopo esperienze a Siviglia, Francoforte, Lipsia e, recentemente,Real Sociedad,si trova ora a un bivio cruciale per il prosieguo della sua carriera. Attualmente relegato a un ruolo di secondo piano al Lipsia, il 29enne sarebbe finito nel mirino del, club messicano in cerca di un erede per-Pierre Gignac, ormai prossimo ai 39 anni. Nonostante il francese continui a segnare, ilvuole garantire unsolido al reparto offensivo e vede inil profilo ideale per prendere il testimone. Anche ilsegue con interesse la situazione del portoghese, offrendo un’opzione di rilancio in Europa.