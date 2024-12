Ilfattoquotidiano.it - “Ero convinta che mia figlia fosse morta in un incendio, ma sei anni dopo l’ho incontrata ad una festa di compleanno: è stato uno choc”

Rapita da neonata e credutain un, è stata ritrovata dalla madre sei, a unadi. No, non è la trama dell’ultima serie Netflix ma la trama di un’incredibile vicenda successa negli Stati Uniti. È tutto vero: Luzaida Cuevas, una madre che aveva perso laneonata in unnel 1997, l’ha ritrovata viva sei, a unadi. La bambina, Delimar Vera, era stata rapita dalla cugina acquisita Carolyn Correa, che l’aveva cresciuta come sua. È stata la stessa Delimar Vera, oggi 26enne, a decidere di raccontare la sua storia nel documentario “Back from the Dead: Who Kidnapped Me?”, disponibile su Apple Tv.L’e la scomparsaNel dicembre 1997, Luzaida Cuevas vive un dramma che nessuna madre dovrebbe affrontare: la sua bambina di 10 giorni, Delimar, scompare durante unnella loro casa.