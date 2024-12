Ilfattoquotidiano.it - Dalla Coppa Davis alla Billie Jean King Cup, le vittorie Slam e il primato mondiale: la Top10 dei migliori momenti del tennis nel 2024

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

24 trofei vinti, 8 finali, di cui 3, due medaglie olimpiche, di bronzo e d’oro, unta numero uno al mondo e unata in top 5 WTA, unae unaCup. Sono questi i numeri di un’annata storica per ile per lo sport italiano: non solo Jannik Sinner, ma anche Sara Errani e Jasmine Paolini, vincitrici di una medaglia d’oro olimpica, o Matteo Berrettini, che ha trascinato gli azzurri nella cavalcata trionfale inCup. Sono tanti, tantissimi, iche andrebbero celebratifine di questocosì importante per ilitaliano. Noi ne abbiamo selezionati dieci: ecco ladeipiù belli della stagione degli azzurri.10) Jannik Sinner contro Matteo Berrettini a Wimbledon – Showtime sul Centrale di Wimbledon, il tempio sacro del