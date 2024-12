.com - Cyberbullismo, termina il tour su consapevolezza digitale con la Regione Lazio

Sensibilizzare i più giovani sui rischi del web: questo l’obiettivo del progetto “Giovani Generazioni” che si è rivelato un’iniziativa di grande impatto. Promosso dal Moige (Movimento Italiano Genitori) in collaborazione con la, ilha avuto come obiettivo quello di educare i ragazzi a un utilizzo responsabile di internet, combattendo fenomeni come ile altre forme di prepotenza online.1 ragazzo su 2 vittima diAlla base del progetto ci sono dati preoccupanti: quasi la metà dei giovani intervistati ha dichiarato di essere stata vittima di atti di prepotenza, tra cui violenza verbale e psicologica. Partendo da queste cifre, il Moige ha costruito un percorso formativo rivolto agli studenti e ai docenti, volto a fornire gli strumenti necessari per navigare in rete in modo sicuro e rispettoso.