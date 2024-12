Lanazione.it - "Condanno i raid. Ma la destra strumentalizza"

Leggi su Lanazione.it

"Leggo che Azione Studentesca e Fratelli d’Italia si divertono are le mie parole di qualche giorno fa, quando sostenevo che le ragioni della protesta di studentesse e studenti pisani e lucchesi che stavano occupando le loro scuole, meritassero ascolto e attenzione, condividendo le critiche da loro mosse alla visione che questo Governo, con il ministro Valditara, sta portando avanti rispetto alla scuola". Così l’assessore regionale all’istruzione, Alessandra Nardini, replica a chi dal’accusa di avere solidarizzato con chi ha procurato danni alle scuole occupate nei ripetuti blitz avvenuti prima di Natale all’interno degli istituti superiori pisani, con danneggiamenti per decine di migliaia di euro. "Quelle parole - risponde Nardini - io non solo non le rinnego, ma le rivendico.