Ilrestodelcarlino.it - Capodanno, dove vanno i ferraresi: "Da New York ai Caraibi. E’ boom". E c’è chi paga anche 8mila euro

Regge il mappamondo tra le braccia Silvia Zannini, alle redini dell’agenzia viaggi Link tours con il fratello Simone. Mete da sogno nelle copertine dei depliant. Mare azzurro che più azzurro non si può, vette innevate, ragazze in bikini che si rosolano su spiagge dorate, il volto un po’ burlone di un cammello. ’Alla scoperta del Nilo’, c’è scritto. Paradisi lontani che il balzo di un aereo – le mani nel borsellino – fa sembrare ad un tiro di schioppo. Seychelles, Maldive, crociere ai. E c’è chi prenota ila New; per la befana in Thailandia. I numeri di chi parte sono salitise, dobbiamo rassegnarci, non saranno mai più come negli anni precovid19. Eredità che non si cancella. Ma la voglia d’evasione è tanta. E c’è chiper una manciata di giorni a cavallo delalle Maldive o tra le strade della Grande Mela.