Pianetamilan.it - Calciomercato – Un club su Frendrup: Milan, attento alla sfida

Leggi su Pianetamilan.it

Ildelcontinua a concentrarsi sulla ricerca di un centrocampista, e tra i nomi in lizza spicca sempre quello di Morten, talento danese del Genoa. Tuttavia, nelle ultime ore, la concorrenza per il giocatore si è fatta più agguerrita, con l’inserimento dell’Atalanta, che sta mostrando un forte interesse per il centrocampista. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, l’Atalanta avrebbe già avviato i contatti con ilrossoblù, offrendo una cifra di 15 milioni di euro più bonus facilmente raggiungibili, oltrepossibilità di includere una contropartita tecnica. D’altra parte, il Genoa sembra voler resistere alle offerte, chiedendo una base di 20 milioni di euro più bonus per lasciar partire il giocatore. Il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, sarebbe molto entusiasta di poter lavorare con, un profilo che si adatta perfettamente al suo gioco dinamico e di possesso.