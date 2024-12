Inter-news.it - Cagliari-Inter 0-3, il tabellino della partita della 18ª giornata di Serie A

è terminata da pochi minuti con il punteggio di 0-3: questo ilvalida per la diciottesimadiA 2024-2025.PRIMI MOMENTANEAMENTE – L’supera con ampio meritato ilcon il punteggio di 3-0. In un match giocato con maturità e consapevolezza, sia sul piano del gioco che delle occasioni prodotte, i meneghini hanno saputo dare nel secondo tempo di gioco quell’elemento aggiuntivo che era mancato nella pur buona prima frazione. Il riferimento è alla concretezza in fase offensiva, esemplificata dal caso di Lautaro Martinez. Mentre il Toro ha sbagliato un’occasione da posizione ravvicinata nel primo tempo, il copione è stato diverso nei secondi 45 minuti di gioco. Lo ha preceduto Alessandro Bastoni, che con una palombella di testa ha beffato Simone Scuffet.