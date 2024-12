Ilrestodelcarlino.it - Bcc, cambio al vertice. Fausto Poggioli nominato nuovo direttore generale

Un anno caratterizzato da buoni risultati quello che si conclude per Bcc Romagnolo che dopo 27 anni completa un ciclo e ne apre un altro. Dopo un lungo periodo che ha visto Daniele Bagni ai vertici della banca, prima come vicee poi come, il 1° gennaio l’incarico didi Bcc Romagnolo passerà a, originario di Sarsina ma da tempo residente a Cesena. Bagni giunge al termine della sua esperienza professionale iniziata nel 1983 al Credito Italiano, prima a Cesena e poi con incarichi di sempre maggiore responsabilità a Forlì e a Faenza; nel 1998 entra nel mondo del Credito Cooperativo come vicedell’allora Banca di Cesena, ruolo che ricopre fino al 1 ottobre 2014 quando assume l’incarico didella Bcc di Gatteo; due banche di riferimento che il 1 gennaio 2016 diedero vita ad un’aggregazione costituendo l’attuale Bcc Romagnolo.