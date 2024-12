Thesocialpost.it - Attacco hacker ai siti degli aeroporti di Milano: operazioni in sicurezza, ma piattaforme offline

Uninformatico ha colpito iwebdiLinate e Malpensa, rendendoli inaccessibili. L’incidente, rivendicato dal gruppofilo-russo NoName, ha causato il blocco delleonline che forniscono informazioni sui voli, creando disagi per i passeggeri che si affidano al web per consultare orari e dettagli.Nonostante il disservizio digitale, leaeroportuali non sono state compromesse. Il sistema di gestione dei voli, infatti, è separato daiinternet e continua a funzionare regolarmente. “Le attività aeroportuali proseguono senza alcun problema operativo”, hanno dichiarato fonti aeroportuali.Obiettivi mirati: non soloNoName ha dichiarato di aver preso di mira diverse infrastrutture italiane come parte di una più ampia campagna di attacchi.