Alpinisti morti i famigliari di Luca e Cristian in lacrime | Eravamo aggrappati a un miracolo

Rimini, 28 dicembre 2024 – Insieme fino all’ultimo. L’amicizia e il grande amore per la montagna univano. Insieme domenica scorsa avevano affrontato l’ennesima impresa, sul Gran Sasso. Un’avventura finita in tragedia. Ieri mattina i loroerano ritornati in Abruzzo,a un flebile filo di speranza. Un filo che si è spezzato, quando i soccorritori hanno trovato i corpi senza vita diPerazzini eGualdi. Chiuse nel dolore le famiglie dei due ragazzi. “Non ci sono parole. Siamo distrutti. Abbiamo sperato e pregato fino all’ultimo, confidando in un”, diceGualdi, fratello di. “Una persona speciale – lo ricorda il cugino Fausto Gualdi – La sua scomparsa lascia un vuoto enorme”. Recuperati i corpi dei duedispersi sul Gran Sasso, accertata morte per assideramento Aveva 48 anni,