United Rugby Championship | le Zebre vogliono la rivincita la Benetton punta la zona playoff

Tornano in campo le due franchigie italiane dell’e va in scena domani il secondo derby azzurro, con leParma che ospitano al Lanfranchi laTreviso. Una sfida che arriva dopo l’11-10 di settimana scorso, con la franchigia emiliana che ha visto sfumare la vittoria a tempo scaduto con il piazzato di Rhyno Smith.Per la squadra di Massimo Brunello una doccia fredda difficile da superare, ma i ragazzi di Parma avranno una motivazione in più domani in campo. Vendicare la beffa di Monigo e portare a casa un derby che rilancerebbe anche la classifica, anche se gli emiliani sono distanti ben sei punti dalla.Per i ragazzi di Marco Bortolami, invece, la vittoria di sabato scorso è stata una boccata d’ossigeno importantissima in un avvio di stagione tra luci e ombre.