Un cambio brusco Previsioni meteo Capodanno le regioni più colpite

Leggi su Caffeinamagazine.it

Lerologiche per i prossimi giorni e per il periodo diin Italia indicano una fase di stabilità atmosferica, grazie all’influenza dell’anticiclone delle Azzorre. Questo porterà a giornate prevalentemente soleggiate, con temperature in rialzo rispetto alle medie stagionali. A partire da oggi, venerdì 27 dicembre, e per tutto il fine settimana, l’Italia sarà interessata da un campo di alta pressione che garantirà tempo stabile e cieli sereni su gran parte del territorio nazionale.>> Italia in lutto, se ne va una donna speciale: “Addio, Claudia”Le temperature minime, ancora leggermente sotto lo zero al Nord, subiranno un graduale aumento, mentre le massime si porteranno su valori superiori alla norma, specialmente nellecentro-settentrionali. Sulle Alpi, lo zero termico si attesterà intorno ai 3.