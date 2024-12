Calciomercato.it - Tomori alla Juve con lo scambio: “Fonseca andrà via, ne vale la pena?”

Leggi su Calciomercato.it

Nella lista dellantus per il reparto difensivo c’è anche il centrale inglese: il Milan potrebbe provocare i bianconeri chiedendo di inserire nell’affare il jolly di Thiago MottaNon è un mistero ormai che lantus stia sondando il mercato per l’arrivo di almeno un difensore nella finestra invernale di gennaio., difensore del Milan (LaPresse) – Calciomercato.itL’emergenza continua nel reparto arretrato per Thiago Motta, che a causa dei gravi infortuni al legamento crociato del ginocchio sarà costretto a rinunciare a Bremer e Cabal per il resto della stagione. Coperta cortissima perciò per il tecnico italo-brasiliano, che nelle ultime partite è stato costretto anche ad arretrate McKennie e Locatelli per ovviare alle defezioni in difesa. Diversi i nomi sul taccuino del Dt Giuntoli, che al momento sta cercando di stringere i tempi per Antonio Silva e Hancko.