Ilrestodelcarlino.it - Tolleranza zero con la guerriglia dei petardi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 27 dicembre 2024 – Segnalo che nella notte del 24 dicembre, come succede anche in altre occasioni, in Via San Mamolo si è svolta una sorta diurbana tra bande di ragazzini scatenati. Ogni notte, all'incirca dopo le 23 bande di ragazzi si radunano fuori da un bar del posto e la zona diventa terra di nessuno. Bottiglie rotte, urla, schiamazzi, odori di strane sostanze nell'aria, botti esplosi intorno. Giancarlo Gregori risponde Beppe Boni Le scorribande di ragazzini nella zona dei colli, soprattutto in via San Mamolo, sono una situazione che ha passato il segno. Certo, i professionisti del fracasso non sono delinquenti nel vero senso della parola, ma mettono in scena ormai troppo spesso giochi, chiamiamoli così, un po' troppo pericolosi con schiamazzi, lanci di bottiglie, risse e scoppi di