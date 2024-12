Pronosticipremium.com - Svilar certezza della Roma: il portiere attende il rinnovo

Mileha chiuso il 2024 con una prestazione solida contro il Parma, dimostrando ancora una volta di essere una delle poche certezzein un anno caratterizzato da cambiamenti e difficoltà. L’ex Benfica ha risposto presente in tutte le occasioni in cui è stato chiamato in causa, mantenendo un clean sheet che in campionato mancava dal 31 ottobre. Un risultato importante, soprattutto per lui, considerando i momenti di frustrazione vissuti recentemente, come quello emerso in occasione del secondo gol del Como.La parabola diLa stagione delè stata un mix di sfide e affermazioni personali. Dopo essere diventato titolare fisso a inizio anno, grazie anche alla fiducia riposta in lui da Daniele De Rossi,ha dimostrato di poter sostenere il pesomaglia da numero uno.