Seul | morto nordcoreano preso da Kiev

10.24 Secondo l'intelligence sudcoreana, le forze ucraine hanno catturato un soldatoche combatteva assieme alle forze russe. Il soldato è poi deceduto per le ferite riportate. Secondo, nella regione russa di Kursk sono presenti 12.000 i militari nordcoreani. In un messaggio di auguri a Kim Jong Un il presidente russo, Putin, ha auspicato che Russia e Corea del Nord continuino a "lavorare molto da vicino per attuare il trattato" di partenariato strategico al fine di "affrontare le minacce e le sfide del nostro tempo".