Sci Casse fa il miglior secondo tempo in prova cronometrata a Bormio | Pista bella intensa

Sondrio – Prosegue il momento positivo inper Mattia. Dopo il trionfo avuto in Coppa del Mondo e ancora in Val Gardena (leggi qui), l’Azzurro si prende ilnelladi discesa libera adi questa sessione di gare. Sulle nevi di casa della Val Gardena,ha realizzato 1”07 dal primo arrivato Sarrazin.“Diciamo che questa Stelvio mossa e giàci ha fatto digerire subito il panettone – ha confessatoa fine, come riporta fisi.org – Credo che un po’ tutti siano andati tranquilli sul San Pietro perchè si saltava tanto e poi come al solito si cerca di risparmiare energie. Lamossa, per niente facile, magari non così ghiacciata come altre volte ma per me va bene”.Nella giornata di oggi si torna in, ancora alle 11:30 per ilallenamento ufficiale.