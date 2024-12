Bergamonews.it - Scalvini è già pronto al rientro: seduta parzialmente in gruppo dopo il problema alla spalla

Leggi su Bergamonews.it

Zingonia. Giorgiovede già il suo (secondo). Reduce dal lungo percorso di recupero drottura del legamento crociato, il classe 2003 sta per mettersi alle spalle anche ilspaccusato a inizio dicembre.Il difensore si era fermato a causa di una sub-lussazione rimediata il 9 dicembre a Zingonia, nell’ultimo allenamento prima della sfida di Champions League con il Real Madrid, in seguito ad una caduta.Nell’allenamento del pomeriggio di giovedì 26 dicembreha svolto una parte diinsieme ai compagni: non è da escludere che possa già tornare nell’elenco dei convocati di mister Gasperini già a partire dal match contro la Lazio di sabato (28 dicembre).Decisive in questo senso saranno le sensazioni della vigilia: più che certo è che Giorgio viaggerà sicuramente in Arabia Saudita per la Supercoppa.